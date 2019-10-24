Кандидатов в академики уличили в лженаучности

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных статьях у шести кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН, среди которых есть сторонник исследований под патронатом РПЦ, считающий хищничество в природе результатом грехопадения Адама и Евы.

Как пишет РБК, доклад комиссии Российской академии наук передан через президиум в отделения академии, которые озвучат все претензии при отборе. Выборы новых членов РАН пройдут в середине ноября, объявлено о 76 вакансиях академиков и 171 вакансии члена-корреспондента. В псевдонаучности подозреваются два кандидата в члены-корреспонденты и четыре — в академики РАН.

Один из кандидатов в академики, член-корреспондент Владимир Жиров в одной из своих статей говорит о необходимости проведения исследований под патронатом РПЦ. По его мнению, участие церкви позволит развить концепцию, которая сможет «адекватно систематизировать конкретный объект не только по отношению к другим обитателям нашего падшего мира, но и к его первозданным родоначальникам». При этом кандидат рассматривает «хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие эволюции, но как результат грехопадения Адама и Евы».

Другой кандидат в академики, член-корреспондент РАН Сергей Судаков, написал статью «Бесконтактная передача приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся. Экспериментальное исследование на крысах». Эксперимент, который вызвал претензии комиссии, заключается в том, что после обучения крыс информации в лабиринте им отделяли головы и складывали эти головы под клетки, где происходило «спаривание между подопытными крысами». При этом крысы, зачатые над головами обученных крыс, по мнению кандидата, показывали лучшую обучаемость.

Еще ряд лженаучных статей у кандидатов связаны с так называемыми релиз-активными препаратами «Афалаза», «Импаза» и «Диваза». Релиз-активными называются препараты с многократно разведенным действующим веществом. Комиссия РАН в докладе отмечает, что концепция таких препаратов должна быть «безоговорочно отклонена» и такие лекарственные средства не должны применяться в научно обоснованной медицине. При этом комиссия признает, что некоторые лекарственные препараты на основании этой концепции рекомендованы к применению Минздравом и рекламируются в СМИ.