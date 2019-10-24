Аббас Галлямов: Насколько же надо перестать чувствовать страну

Это насколько же надо перестать чувствовать страну, чтобы в нынешней ситуации долги Африке списывать! Ведь фокус-группы уже минимум год как отчётливо формулируют претензию: ну сколько можно о Сирии и Донбассе заботиться, не пора ли и про своих граждан вспомнить?! А тут им раз — и ещё африканцев в качестве объекта заботы до кучи добавляют.

Очень интересно, попробуют ли кремлевские медиа-менеджеры эту информацию от народа удержать. Есть тут среди френдов кто-нибудь, кто госканалы смотрит? Были ли там вчера сюжеты, рассказывающие о широкой русской душе, единственно заботящейся об африканских братьях наших?

Теоретически ещё в воскресенье посмотреть стоит. В итоговых еженедельных передачах.

Просто интересно, что победит: профессионализм или аппаратная осторожность. В первом случае ничего про широкие африканские жесты вождя рассказывать не надо; во втором — лучше рассказать, чтобы не подставиться под огонь конкурентов: «Дорогой вождь! Что они себе позволяют?! Уже твою мудрую внешнюю политику редактировать начали! От народа ее скрывают!»

UPD Да тут целый поток новостей. Орешкин, оказывается, заявил о том, что «Россия готова совместно с африканскими партнерами реализовывать те проекты, которые будут повышать качество жизни в Африке».

По-моему, средний россиянин представляется режиму гораздо большим интернационалистом и бескорыстной душой, чем он является на самом деле. Элита сама поверила в свой собственный миф о народе-богоносце. Как там Маркс говорил: «Пропаганда отличается от других продуктов тем, что рано или поздно ее начинает потреблять сам производитель».

Источник