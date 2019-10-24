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Уголовное дело о халатности возбуждено из-за гибели задержанного в Калининграде

24.10.2019

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть задержанного после происшествия в отделении полиции Московского района Калининграда, говорится на сайте ведомства.

Вечером 19 октября 36-летний калининградец был доставлен в отдел полиции за совершение административного правонарушения и помещен в камеру. Следствие считает, что сотрудники отделения не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья нетрезвого задержанного, хотя у них были записи камер видеонаблюдения, свидетельствующие об агрессивном поведении мужчины.

Ранее сообщалось, что задержанный калининградец мог оторвать батарею и получил обширные термические ожоги, от которых 20 октября скончался в больнице. По данным издания «Новый Калининград», родственники погибшего в эту версию не верят.

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