В рейтинге богатейших женщин России Forbes впервые появились два миллиардера

В рейтинге богатейших российских женщин журнала Forbes впервые в истории оказалось сразу две обладательницы миллиардного состояния. Это бессменный лидер Елена Батурина ($1,2 млрд) и основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Журнал отмечает, что совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы $9,9 млрд.

Новичком в списке, заняв третье место, стала Татьяна Ковальчук ($600 млн), супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина. Семье Ковальчуков принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует около трети акций крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».