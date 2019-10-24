Из Сбербанка украли данные клиентов с аудио-бонусом

Постоянно обновляемая база данных заемщиков Сбербанка на миллион строк оказалась на черном рынке. Продавцы предлагают не только стандартные данные о клиентах, но и запись последнего разговора с колл-центром банка, сообщает «КоммерсантЪ».

В базе на миллион строк собраны данные клиентов Сбербанка с 2015 года до недавнего времени. «Коллекция» обновляется еженедельно: только в октябре 2019 года в нее добавили 19823 строки. В продаже эта база появилась 13 октября. Покупатель лота может получить информацию о клиентах, имеющих кредиты или кредитные карты (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности). Данные продаются в любом объеме, и покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например, по региону, сумме на карте или размеру долга.

В отличие от предыдущих утечек, продавец в данном случае предлагает даже предоставить запись последнего разговора клиента с колл-центром. Пресс-служба Сбербанка отрицает новую утечку.

Напомним, в начале октября стало известно о возможной утечке данных 60 млн владельцев кредиток Сбербанка.