США отменяют санкции против Турции

Наложенные на Турцию за агрессию против Сирии 15 октября санкции будут отменены, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает BBC.

Решение снять санкции было принято после того, как Россия и Турция согласовали военное патрулирование турецко-сирийской границы и договорились о прекращения огня.

«Санкции будут отменены, если не произойдет что-нибудь, что нас не устроит», — заявил Дональд Трамп. По его словам, Турция заверила его, что боевые действия в регионе будут остановлены и недавно согласованное прекращение огня станет постоянным. При этом Трамп заявил, что прекращения военной операции Турции «добились мы, Соединенные Штаты, а не кто-то другой, ни одна другая страна».

Санкции против Турции США ввели 15 октября. В «черный список» были включены министерство национальной обороны и министерство энергетики и природных ресурсов Турции, а также главы этих ведомств и министр внутренних дел.