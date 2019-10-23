«Грани»: фигурант дела «Нового величия» Гаврилов уехал на Украину

26-летний фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, бежал на Украину и попросил там убежища. Об этом «Граням» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Гаврилов попал на Украину через Белоруссию, он пересек КПП «Сеньковка» в понедельник в 14:00.

Ранее о том, что гражданин России 26 лет на этом погранпосту попросил убежища, сообщала погранслужба Украины. По сообщению украинской стороны, он рассказал, что в России его преследуют за участие в акциях протеста против действующей власти.

Гаврилов — житель Москвы, он нашел страницу «Нового величия» во «ВКонтакте» после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали, пишут «Грани». Гаврилов тогда возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях. По версии обвинения, он был «заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета» «Нового величия».

Очередное заседание Люблинского суда Москвы по делу «Нового величия» должно состояться 24 октября.