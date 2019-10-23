Премия «Русский Букер» закрылась из-за отсутствия денег

Правление фонда «Русский Букер» и Комитет одноименной премии сообщили о прекращении премии.

«Последний раз старейшая независимая премия, присуждаемая за лучший роман года на русском языке, вручалась в 2017 году. В течение двух последующих лет она была приостановлена по причине отсутствия финансирования. За эти два года велись многочисленные переговоры и поступали предложения, но в конце концов они не дали результата», — говорится в заявлении.

Руководство премии отмечает, что далеко не каждое предложение могло быть принято: «Изначально мы не рассматривали предложения, которые могли поступить из-за рубежа, поскольку это сразу ставило российскую премию в положение «иностранного агента» <…> Не могли быть приняты предложения, которые влекли за собой принципиальное изменение положения о премии и ее сложившегося формата. По этой причине были отклонены варианты, подразумевавшие вмешательство спонсора в премиальный процесс или перенос всех ее событий за пределы Москвы».

Фонд «Русский Букер» пока не закрывается, оставляя тем самым возможность для возобновления премии.