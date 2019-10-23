Лидеры России и ЦАР заявили о высоком уровне сотрудничества при расследовании убийства российских журналистов

Президенты России и Центральноафриканской Республики Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера отметили высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в расследовании убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Стороны намерены довести это расследование до конца, установить виновных».

Российские журналисты были убиты в ЦАР 31 июля 2018 года. Они расследовали возможное присутствие в стране российских частных военных компаний. Центр «Досье» в июле 2019 года выпустил итоги собственного расследования смерти съемочной группы, в котором отметил, что правоохранительные органы в ЦАР фактически не предпринимают действий по расследованию преступления, а следствие в России ведется медленно и неэффективно.