Фигуранту дела о нападении на офис «Единой России» отредактировали обвинение

Андрею Ейкину предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о разбитом окне офиса «Единой России». Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Ейкина обвинили в хулиганстве, совершенном по мотивам политической ненависти в отношении политической партии «Единая Россия» группой лиц по предварительному сговору. Ранее в обвинении была фраза: «с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь квалифицирующий признак — предмет, используемый в качестве оружия, из постановления убрали.

По версии следствия, Андрей Ейкин вместе с Алексеем Кобаидзе, Еленой Горбань, Станиславом Речкаловым и Азатом Мифтаховым бросили дымовую шашку в офис «Единой России». Горбань разбила окно в офисе, Кобаидзе бросил шашку, Ейкин снял это на телефон, а Речкалов выложил видеозапись в интернет, считают следователи.

Речкалов и Кобаидзе покинули Россию.