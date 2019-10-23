Кудрин раскритиковал проект федерального бюджета до 2022 года

Председатель Счетной палаты Андрей Кудрин считает, что в принятом Госдумой в первом чтении проекте бюджета на 2020-2022 годы недостаточно стимулов для роста экономики. Об этом он написал в Twitter.

Кудрин в качестве плюсов отметил новые меры по сокращению бедности и выделение дополнительных средств на реализацию нацпроектов, но посетовал, что за три года структура бюджета практически не меняется. Среди проблем проекта бюджета глава Счетной палаты назвал неверный официальный прогноз темпов роста российской экономики.

«Все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза: инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI — самый низкий за 10 лет», — пишет Кудрин.

Не увидел Кудрин в федеральном бюджете и маневра в пользу образования и здравоохранения. Когда эту задачу ставили 11 лет назад, хотели поднять до 5% ВВП по каждой сфере. И расходы на эти сферы были сравнимы с расходами развитых стран. Но в рассматриваемом проекте они ниже, чем в 2008 году.

Ранее Счетная палата назвала проект федерального бюджета нереалистичным.