Намибия попросила военной помощи у России

Президент Намибии Хаге Гейнгобе попросил президента России Владимира Путина направить в Намибию военных советников. В открытой для прессы части переговоров Путин на просьбу не ответил. Трансляция их встречи вскоре после просьбы намибийского президента прекратилась, пишут «Ведомости».

Военные советники из России официально помогают правительственным войскам в ряде стран Африки и Южной Америки. По данным некоторых СМИ, которые проводили свои расследования, россияне не только консультируют, но и участвуют в военных действиях. Расследователи говорят, что активно работает в Африке ЧВК «Вагнер», которую связывают с близким Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Сам он неоднократно эту связь отрицал.