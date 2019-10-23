Close

Путин под аплодисменты рассказал о списании $20 млрд долгов странам Африки

23.10.2019

Россия списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент Владимир Путин на форуме «Россия – Африка» в Сочи. Названная сумма вызвала аплодисменты зала, в котором присутствовали руководители нескольких африканских стран, отмечает «Интерфакс»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что «Россия готова совместно с африканскими партнерами реализовывать те проекты, которые будут повышать качество жизни в Африке». В частности Россия накопила большое количество компетенций в экономике, а также в сфере человеческого капитала и цифровых технологий. Эти компетенции, по словам Орешкина, помогут странам Африки в решении задач повышения уровня жизни, развития здравоохранения, внедрения новых технологий, сообщает ТАСС

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.