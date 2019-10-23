Greenpeace: в Россию снова ввозят урановые хвосты из Германии

В 2019 году в Россию возобновился ввоз отходы уранового обогащения с немецкой фабрики в городе Гронау, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные Greenpeace.

В Россию из Германии с 2019 по 2022 год планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов. С мая по октябрь 2019 года 6 железнодорожных составов по 600 тонн уже было отправлено на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область).

«Это циничный и аморальный бизнес. Он нужен Urenco, чтобы сэкономить миллиарды евро на утилизации своих урановых хвостов, отправив их в Россию. Поражает готовность «Росатома» зарабатывать на захоронении фактических иностранных отходов, что является нонсенсом в любой цивилизованной стране», — говорит сопредседатель группы «Экозащита!», координатор кампании против ввоза радиоактивных отходов в Россию в 2004—2009 годах Владимир Сливяк.

По данным Greenpeace, в России уже скопилось около 1 млн тонн радиоактивных и токсичных урановых хвостов. При этом планов по использованию такого количества отходов нет, а практика контрактов до 2009 года показала, вторичные отходы после дообогащения урановых хвостов из-за рубежа также оставались в России.