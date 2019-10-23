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Правительство Гонконга официально отзывает закон об экстрадиции, вызвавший беспорядки

23.10.2019

23 октября власти Гонконга отозвали непопулярный закон об экстрадиции, из-за которого в городе несколько месяцев продолжались беспорядки. Об этом сообщает Associated Press.

Об отзыве закона заявил министр безопасности Гонконга Джон Ли. Долгожданное прекращение действия документа было омрачено историей освобождения из гонконгской тюрьмы подозреваемого в убийстве, чье дело легло в основу спора об экстрадиции.

Вышедший на свободу Чан Тонг, заявил журналистам, что он хочет сдаться властям на Тайване, где его разыскивают за убийство его беременной подруги. Во вторник Тайвань объявил, что готов послать делегацию за Чан Тонгом в Гонконг, но власти отклонили это предложение, заявив, что подозреваемому должно быть разрешено летать без сопровождения на Тайвань, чтобы сдаться. А тайваньский совет по делам материка заявил, что самостоятельный полет подозреваемого в убийстве — это игнорирование вопроса безопасности других пассажиров.

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