Росгвардия оцепила станцию Шиес

Силы Росгвардии оцепили станцию Шиес, где идут акции против строительства мусорного полигона. По словам активистов, из Сыктывкара приехали 30 бойцов ОМОН с полевой кухней, передает «Новая газета». Станция блокирована, никого не впускают и не выпускают. Одновременно Росгвардия перекрыла дороги в соседний поселок Урдома. По словам активистки Анны Степановой, в поселке с утра выключено электричество и не работает интернет.

Под прикрытием Росгвардии на стройку в Шиесе прошли бензовозы с соляркой. До этого активистам удавалось блокировать подвоз топлива, и таким образом стройка была фактически остановлена. Официально подрядчик объявил перерыв в работах до весны, когда жителям представят окончательный проект.