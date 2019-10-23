На программу «Моя улица» из бюджета Москвы выделят рекордные 45,5 млрд рублей

Согласно проекту трехлетнего бюджета Москвы до 2022 года, на программу «Моя улица» будет направлено 107,2 млрд руб. При этом максимальная сумма за всю историю проекта — 45,5 млрд — запланирована его реализацию в 2021 году, сообщает РБК.

Предыдущий рекорд по бюджетному финансированию «Моей улицы» был поставлен в 2017 году (42,2 млрд руб). В 2018 году на эту программу закладывалось 27,6 млрд руб. На эти деньги было реализовано порядка 80 проектов по благоустройству. Работы велись в основном в спальных районах, так как в центре строительство велось в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В целом за три года на благоустройство, включая другие программы, власти Москвы планируют потратить около 312,7 млрд руб.

«В 2020 году восстановление исторического облика улиц запланировано на восьми объектах площадью 13 га, в 2021 году благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 га», — рассказал источник РБК в мэрии.

По словам президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, через несколько лет в Москве начнется благоустройство набережных Москвы-реки и Яузы, что потребует серьезных расходов.