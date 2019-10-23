Замглавы «Комитета за гражданские права» задержали за покушение на мошенничество

Заместителя председателя — директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова задержали по подозрению в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей.

«Днем 22 октября директор общественной правозащитной организации получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тыс. руб. в счет обещанного незаконного вознаграждения. Всего предполагалась, что незаконное вознаграждение составит 2,5 млн руб.», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Маяков обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, при этом не имел такой возможности. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время Маякову будет предъявлено обвинение и следствие будет ходатайствовать о его аресте. Как отметила Иванова, «подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности».

22 октября о том, что силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права», рассказал председатель организации, член Совета при президенте по правам человека Андрей Бабушкин: «Ворвалась полиция, игнорирует слова администрации, сотрудников не пускают. Сейчас пытаются оказывать давление на сотрудника организации Андрея Маякова с целью заставить его признаться, что он хотел получить какую-то сумму денег, и заводить уголовное дело».

По версии Комитета, вечером 22 октября в офис организации прошел неизвестный человек, который пытался передать Маякову некий пакет через других присутствующих, но не смог. Вскоре в офис организации ворвались силовики, «которые выгнали всех находящихся в помещениях и провели допрос Маякова без предоставления защитника. От него требовали признаться в покушении на получение взятки». Перед тем как Маякова увезли в СК, он успел пояснить, что задержание связано с неким «делом Малкова», фигурант (фигуранты) которого обращались в Комитет за правовой помощью.



