Марию Бутину депортируют в Россию после 25 октября

25 октября истекает срок заключения в США россиянки Марии Бутиной, после чего она будет выслана на родину, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В настоящее время Бутина содержится в федеральной тюрьме города Таллахасси, штата Флорида. Процесс депортации в Россию начнется после 25 октября, когда закончится срок заключения россиянки. Мария Бутина будет выслана из США через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки.

«Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет – загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки. Со своей стороны, направили в госдеп дипломатическую ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения российской гражданки на родину. По этому вопросу поддерживается личная связь с ответственными сотрудниками внешнеполитического ведомства США. Нас заверяют, что все американские правила и предписания соблюдаются. Более того, о нашем обращении доложено в Белый дом, извещены Минюст и федеральное бюро тюрем. Собеседники в Госдепе обещали держать в курсе происходящего», — заявил посол.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года. Позже она пошла на сделку со следствием и призналась в деятельности в пользу другого государства на территории США. У Бутиной не было регистрации в Минюсте, необходимой для работы иноагентом. По версии обвинения, она пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии США, чтобы продвигать российские интересы.