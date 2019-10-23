Парламент Великобритании отказался ратифицировать соглашение о Brexit в срочном порядке

Палата общин британского парламента отклонила предложение правительства в ускоренном порядке принять соглашение о выходе страны из Евросоюза. Это значит, что Brexit скорее всего не состоится 31 октября, пишет Русская служба «Би-би-си».

Большинством голосов Палата общин отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона срочно принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза. После голосования Джонсон объявил, что в рассмотрении вопроса будет сделана пауза для консультаций с Брюсселем: «Я поговорю со странами ЕС об их намерениях, и мы сделаем паузу в рассмотрении этого закона, пока они не примут решение».

Все оппозиционеры, выступая перед голосованием, в первую очередь объясняли отказ принять этот график ускоренной ратификации невозможностью быстро и притом качественно обсудить 110-страничный судьбоносный для страны законопроект. Премьер-министр заверил, что не позволит процессу ратификации затянуться на долгие месяцы. В крайнем случае, в стране пройдет референдум.

После решения парламента Brexit 31 октября может произойти только в «жесткой» форме (без ратификации соглашения) в том случае, если страны ЕС откажутся дать британцам новую отсрочку. Но такой сценарий маловероятен. Пресс-секретарь главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера заявила сразу после голосования в Палате общин, что Еврокомиссия «приняла во внимание» его результаты, и Юнкер уже проводит консультации с лидерами стран ЕС по поводу отсрочки.

Тем не менее, Палата общин продвинулась в процессе Brexit и согласовала в промежуточном (втором) чтении проект соглашения о выходе из Евросоюза. Весной депутаты трижды отвергали проект соглашения, составленный Евросоюзом и правительством Терезы Мэй, а 19 сентября решили отложить проект, привезенный из Брюсселя командой Бориса Джонсона. Но промежуточное согласование значит, что в документ могут быть внесены изменения.

Например, депутаты от разных партий внесли предложение обязать правительство в будущем оставить Британию в таможенном союзе с ЕС, чтобы товары между Королевством и странами Евросоюза могли перемещаться беспрепятственно, без тарифов, пошлин и квот. Но это может лишить Британию возможности самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с другими странами. Такой подход не устраивает Джонсона.