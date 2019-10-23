Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд подтвердил право ФСБ изъять спецдекларации при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга»Валерия Израйлита. Его адвокаты пытались оспорить в судах законность изъятия декларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией капитала, но безуспешно, пишут «Ведомости».

В 2014 году президент Владимир Путин говорил, что тот, кто воспользуется амнистией капитала, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным».

В сентябре сообщалось, что ФСБ изъяла в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы одну из спецдекларацию Израйлита и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, валютных операциях с использованием подложных документов и отмывании денег. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что предприниматели могут доверять словам Путина об амнистии капиталов.

Уже после первых новостей о прецеденте в деле Израйлита желание бизнеса подавать спецдекларации иссякло, говорит юрист Дмитрий Костальгин. Но главные риски постановление Верховного суда создает для уже подавших декларации бизнесменов — теперь по любому из них силовики смогут запросить нужные им данные, предупреждает он.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов просил председателя ВС инициировать заседание пленума и выпустить постановление с подробной трактовкой закона об амнистии капитала, но ответа пока не получил.