Конгресс США призвал Россию освободить Пола Уилана или представить доказательства шпионажа

Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, призывающую российское правительство предоставить доказательства неправомерных действий со стороны бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана или освободить его. Как пишет The Hill, в резолюции также содержится требование обеспечить неограниченный консульский доступ к Полу Уилану, пока он остается в заключении.

Палата представителей также призывает президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео оказать давление на российское правительство, чтобы обеспечить прозрачный судебный процесс над Уиланом.

«Российское правительство не предоставило своевременных обновлений по делу Пола. Они не дали ему выбрать собственного адвоката и не предоставили неограниченный консульский доступ. На следующей неделе запланировано четвертое досудебное слушание. Хватит!», — говорит член Палаты представителей Хейли Стивенс.

Уилан был арестован в России в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже и с тех пор содержится под стражей. Он отрицает обвинения, утверждая, что его арест — ответ России на санкции со стороны США за вмешательство в американские выборы 2016 года.