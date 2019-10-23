В США задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России

Управление иммиграции и таможни США арестовало бывшего заместителя главы Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Как сообщает Miami Herald, Билалов был арестован в своем доме в Майами, где он жил с женой и малолетним сыном. Причины задержания неизвестны.

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и председатель совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» покинул Россию в 2013 году после критики со стороны президента Владимира Путина за задержки в строительстве и растущие расходы при подготовке к зимним играм в Сочи.

Билалов в интервью The Guardian 2013 года говорил, что его травили в России ртутью, предположив, что это делали правительственные агенты. Также, находясь в США, он подал в суд на бывшего делового партнера за плохую сделку в России, но иск был отклонен Верховным судом Нью-Йорка в 2019 году.