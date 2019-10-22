С обыском пришли в «Комитет за гражданские права»

Силовики пришли в офис межрегиональной благотворительной общественной организации «Комитет за гражданские права». Об этом The Insider сообщил председатель организации, член Совета при президенте по правам человека Андрей Бабушкин.

«Ворвалась полиция, игнорирует слова администрации, сотрудников не пускают. Сейчас пытаются оказывать давление на сотрудника организации Андрея Маякова с целью заставить его признаться, что он хотел получить какую-то сумму денег, и заводить уголовное дело», — рассказал Бабушкин.

В августе телеканал НТВ сообщал, что зампреда «Комитета за гражданские права» Александра Махаева задержали, заподозрив в том, что он стал наводчиком при совершении крупной квартирной кражи. Преступление, по данным МВД, произошло в квартире другого зампредседателя Комитета Андрея Маякова.