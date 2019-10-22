Журналиста «Радио Свобода» приговорили в ДНР к 15 годам колонии

В самопровозглашенной Донецкой народной республике к 15 годам колонии строгого режима суд приговорил украинского журналиста Станислава Асеева, сотрудничавшего с «Радио Свобода». Как сообщается на сайте издания, приговор был вынесен еще в августе и теперь вступил в законную силу. Станислава Асеева признали виновным в шпионаже, экстремизме и призывах к нарушению территориальной целостности ДНР.

Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай заявляет, что Асеев лишь пытался освещать ситуацию на востоке Украины. А приговор — попытка «заставить заглушить мощный, независимый голос» журналиста. Флай призвал освободить Асеева.