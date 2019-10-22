«Мемориал» в Перми оштрафовали за экспедицию к памятнику репрессированным

Министерство природных ресурсов Пермского края выписало предупреждение и два штрафа на общую сумму 250 тысяч рублей краевому отделению общества «Мемориал» и его руководителю Роберту Латыпову.

«200 тысяч рублей — штраф обществу, и 50 тысяч — мне, как должностному лицу. За экспедицию в Галяшор. Еще требование об устранении нарушений в будущем, в случае невыполнения которого — оштрафуют еще на 5 тысяч рублей», — рассказал Латыпов «Новой газете». Штрафы выписаны по статье «Самовольное занятие лесных участков» (ст. 7.9. КоАП). Латыпов отмечает, что проверка экспедиции связана с обращением УФСБ по Пермскому краю.

«ОВД-Инфо» напоминает, что ранее двух участников экспедиции — литовцев Станисловаса Улинскаса и его сына Владаса — министерство природных ресурсов Пермского края оштрафовало на 20 тысяч рублей каждого по той же статье. Участников экспедиции также обвинили в незаконной рубке леса (ст. 260 УК), а местного жителя Леонида Ладанова — в фиктивной регистрации иностранных граждан (ст. 322.2 УК).

В августе экспедиция «Мемориала» в Кудымкарский район Пермского края столкнулась с противодействием со стороны местных властей. Сначала глава района Валерий Климов отказал «мемориальцам» в содействии при ее проведении. Затем, когда ее участники все же прибыли к местам назначения — в поселок Велва-База и несуществующее ныне поселение Галяшор, к ним приехали сотрудники полиции и министерства природных ресурсов, которые заявили, что «поступил сигнал» о незаконной вырубке леса в Галяшоре.

В ходе экспедиции ее участники обустроили памятник репрессированным литовцам и полякам в Галяшоре, а также навели порядок на местном кладбище.