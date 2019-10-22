Дело водителя автобуса, въехавшего в переход на Славянском бульваре, будет пересмотрено

Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, который въехал в 2017 году в переход станции метро «Славянский бульвар». Дело будет вновь рассматриваться в суде первой инстанции, сообщает ТАСС. Мера пресечения Виктору Тихонову изменена на домашний арест.

Тихонов съехал в подземный переход у метро на Славянском бульваре 25 декабря 2017 года. В результате аварии четверо пешеходов погибли, еще 11 получили травмы. Вину водитель не признал. В декабре 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к 4 годам лишения свободы и взыскал 55 тыс. руб. в качестве судебных издержек.