Суды, полиция, госконтроль и госсобственность — самые коррумпированные сферы, по мнению россиян

Генпрокуратура провела исследование, согласно которому самыми коррумпированными сферами в России жители страны считают госсобственность, полицию, органы госконтроля и судебную систему. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%. Значительным, по мнению граждан, он является в сферах ЖКХ и оказания услуг (63%)», — заявил Куренной.

Также 44% опрошенных россиян назвали коррумпированными госзакупки, образование и здравоохранение. При этом только 11% респондентов видят процесс борьбы с этой проблемой в России.

Также представитель Генпрокуратуры заявил, что 85% участников опроса убеждены в замалчивании фактов коррупции в СМИ.