Подозреваемый в нападении на Олега Кашина получил 8 лет за похищение своего заказчика

Вячеслав Борисов признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК (похищение человека организованной группой). Помимо тюремного срока, его приговорили к выплате по гражданскому иску на сумму 300 тыс. руб.
Борисов был задержан в апреле 2019 года, он находился в розыске три года. Осужденный является не только одним из исполнителей в деле об избиении журналиста Олега Кашина в 2010 году, но и участником похищения в 2014 году заказчика этого нападения — гендиректора НТЦ «Завод Ленинец» Александра Горбунова. Организатором похищения являлся, по данным следствия, бывший начальника службы безопасности «Ленинца» Александр Мешков, который хотел добиться признания Горбунова в организации покушения на Кашина.