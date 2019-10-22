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Подозреваемый в нападении на Олега Кашина получил 8 лет за похищение своего заказчика

22.10.2019

Петербургский городской суд вынес приговор Вячеславу Борисову по делу о похищении предполагаемого организатора нападения на журналиста Олега Кашина. Борисова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
 
Вячеслав Борисов признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК (похищение человека организованной группой). Помимо тюремного срока, его приговорили к выплате по гражданскому иску на сумму 300 тыс. руб.
 
Борисов был задержан в апреле 2019 года, он находился в розыске три года. Осужденный является не только одним из исполнителей в деле об избиении журналиста Олега Кашина в 2010 году, но и участником похищения в 2014 году заказчика этого нападения —  гендиректора НТЦ «Завод Ленинец» Александра Горбунова.  Организатором похищения являлся, по данным следствия, бывший начальника службы безопасности «Ленинца» Александр Мешков, который хотел добиться признания Горбунова в организации покушения на Кашина.

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