Глава МВД планирует оснастить все видеокамеры Москвы системой распознавания лиц

В планах у полиции — оснастить в Москве более чем 160 тысяч камер системой распознавания лиц. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на пленарном заседании Международного полицейского саммита в Сеуле.

«В настоящее время для органов внутренних дел Российской Федерации системы видеонаблюдения создаются и внедряются в рамках развития аппаратно-программных комплексов «Безопасный город». Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч», — сказал глава МВД.

По мнению Колокольцева, инновации в деятельности полиции значительно упрощают прогнозирование и предотвращение правонарушений с помощью выявления мест с повышенной криминальной активностью. А анализ «больших данных», полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайн-режиме определять такие потенциально опасные места.

В сентябре власти Москвы заказали систему распознавания лиц на массовых мероприятиях. В октябре жительница Москвы обратилась в суд, чтобы оспорить применение таких систем в столице России.