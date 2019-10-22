Турция угрожает возобновить операцию в Сирии

Если США не выполнят данные в рамках соглашения о временном прекращении огня обещания, Турция возобновит операцию в Сирии. Как сообщает «Интерфакс», перед вылетом в Сочи на встречу с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что у США с момента начала перемирия было 120 часов на выполнение обещаний.

Если Турция возобновит операцию, США может применить санкции, касающиеся лично Эрдогана, считает турецкий политолог Керим Хас. Одним из рычагов давления для временного прекращения операции в Сирии были санкции против турецких министров.

Пятидневный срок временного прекращения огня истекает вечером 22 октября. США обещали за время прекращения огня обеспечить отвод из приграничной территории между населенными пунктами Рас эль-Айн и Кобани курдских формирований.