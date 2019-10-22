Олег Сенцов создает общественную организацию

Украинский режиссер Олег Сенцов, который пять лет находился в российской тюрьме, объявил о решении создать организацию, которая будет заниматься широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной.

Сенцов заявил о создании организации 21 октября после вручения премии Ukrainian ID Awards, сообщает Deutsche Welle. По его словам, время, когда он будет всем интересен, продлится недолго, и поэтому поездки надо использовать более профессионально. «И поэтому я принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной», — сказал режиссер.

Для функционирования организации Сенцов может также организовать фонд своего имени, чтобы «под свое имя брать деньги».

Олег Сенцов был задержан весной 2014 года по подозрению в создании террористического сообщества. Режиссера приговорили в России к 20 годам тюрьмы. В сентябре 2019 года он был передан Украине в рамках обмена удерживаемых лиц с Россией.