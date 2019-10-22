Дело «Седьмой студии» поступило в суд для повторного рассмотрения

В Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения поступили материалы уголовного дела «Седьмой студии» в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых. Как сообщили ТАСС в суде, в течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание. Судебный процесс по делу начнется заново.

Ранее Мещанский суд вернул дело генпрокурору из‐за ошибок в обвинительном заключении. Гособвинение обжаловало это решение. Мосгорсуд удовлетворил жалобу прокуратуры, отменил решение о возврате дела и направил его на новое рассмотрение.

Режиссера Кирилла Серебренникова, экс‐гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего генпродюсера студии Алексея Малобродского, экс‐сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум и бывшего бухгалтера студии Нину Масляеву обвиняют в особо крупном мошенничестве. Они якобы похитили 133 млн руб., выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».