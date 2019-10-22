Главу международного «Мемориала» оштрафовали по закону об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. руб. председателя правления Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского за нарушение закона об иностранных агентах. Сама организация оштрафована на 300 тыс. руб. Как сообщает «МБХ медиа», протокол был составлен Роскомнадзором по заявлению управления ФСБ по Ингушетии из-за того, что на странице в Facebook ингушского отделения «Мемориала» отсутствует маркировка иностранного агента.

Адвокат Рачинского заявил на заседании, что состава правонарушения нет, так как маркировка есть на сайтах «Мемориала» и на страницах в YouTube и Facebook, а маркировать каждый материал в соцсетях нет необходимости, так как они используются только для продвижения и анонсирования материалов.

Представитель Роскомнадзора ответил, что Facebook — это отдельный информационный ресурс, поэтому «никто не будет искать там отдельную маркировку», в связи с этим необходимо маркировать каждую публикацию.