Ольга Романова в защиту движения «За права человека»

Российское государство на наших глазах расправляется сейчас с Общероссийским общественным движением «За права человека».

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд РФ с исковым заявлением о ликвидации движения. Причиной названы некие «неоднократные нарушения», которые очень трудно оспорить в отсутствие нормальной, полноценной судебной системы.

У «Руси сидящей» нет сомнений, что в самое ближайшее время наступление на права человека, правозащитников и правозащитные организации продолжится. Мы хотим обратиться к нашим подопечным — бывшим, настоящим и, увы, будущим, то есть ко всем вам. Не опускайте руки. Не сдавайтесь. Боритесь за свои гражданские права и достоинство. Создавайте свои правозащитные организации. Не поддавайтесь страху и апатии. Подписывайте петиции, выходите на митинги, не становитесь лёгкой добычей для должностных и служивых лиц, ломающих людям жизни ради премий и отчётности. Поддерживайте политических заключённых: они сидят в тюрьме, они осознанно выбрали этот путь, потому что пытались помешать произволу.

А сейчас нам очень важно услышать каждый голос в поддержку движения «За права человека». Подпишите петицию, напишите пост, расскажите об этом друзьям и соседям. Когда правозащитники нуждаются в защите, помните: за граждан скоро некому будет заступиться.

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