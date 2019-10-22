Юрий Сапрыкин о заслуге Екатерины Шульман

Что касается исключения Екатерины Шульман из СПЧ — каким бы обидным и несправедливым оно ни было — мне кажется, не стоит о нём горевать, и главной заслуги Шульман оно никак не отменяет. Мне кажется, заслуга эта в том, что ей удалось придумать новый — и крайне убедительный — язык, новую интонацию, и значит новую реальность: этакое постсоветское неовикторианство. Мир (в том числе русский) в основе своей добр и разумен, в нём нет никаких вечных метафизических проклятий и бездн, и все прорехи на нём можно починить не наскоком, нахрапом и разжиганием войны всех против всех, а спокойным радостным усилием, и в конце дня злодейство будет наказано, добродетель восторжествует, и можно будет устроиться в кресле за чаем и книжкой Джейн Остин. Мы все живём в каких-то картинах мира, сшитых из слов (как правило, чужих), и эта уютная диккенсовская версия — ей-богу, не худшая из прочих; кажется, она уже незримо все меняет и ещё во многое хорошее прорастет. И эту картину мира нельзя исключить из СПЧ — можно только вывести СПЧ из зоны её действия; что ж, тем хуже для него.

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