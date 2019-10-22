Счетная палата не увидела эффекта от господдержки регионов Северного Кавказа

Меры господдержки не привели к кардинальному улучшению инвестклимата регионов Северного Кавказа. При этом напряженность на рынке труда сохраняется, заявляют в Счетной палате России.

«Говорить о решении запланированных задач социально-экономического развития, в том числе о снятии напряженности на рынке труда в регионах Северного Кавказа пока преждевременно. Из 27 запланированных инвестпроектов в 2017-2018 годах реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тыс. рабочих мест. Не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году — 36%», — заявила на Коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Всего в 2017-2018 годах на реализацию госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» было направлено 8,8 млрд рублей, из них из федерального бюджета — 5,5 млрд руб. В 2019 году направлено еще 2,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что механизм отбора, финансирования и реализации инвестпроектов недостаточно проработан и сопряжен с коррупционными рисками. А Стратегия развития СКФО не актуализировалась с 2010 года. В результате предусмотренные в Стратегии приоритетные и перспективные проекты не связаны с инвестпроектами, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, считают аудиторы.