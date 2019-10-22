95% владельцам дронов в России угрожают штрафы

После 27 октября владельцам незарегистрированных беспилотников в России грозят штрафы. Согласно статистике Росавиации, на учет поставлено менее 5% всех дронов, пишет РБК.

Федеральное агентство воздушного транспорта получило от россиян чуть больше 3 тыс. заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов. 1,5 тыс. беспилотников поставлены на учет, 31 заявка отклонена, так как в ней присутствовали «нечитаемые сведения», не было фото дрона, СНИЛС, заявления о постановке на учет, даты рождения владельца устройства, или заявку подписало «неуполномоченное лицо».

Одна из сложностей для владельцев дронов состоит в том, что Росавиация на данный момент принимает заявки только в виде почтовых отправлений. Но с марта 2020 года ведомство обещает запустить специальный портал.

Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября. Владелец дрона обязан зарегистрировать его в течение десяти дней после приобретения или ввоза в Россию, а на регистрацию уже находящихся на территории страны беспилотников отводится 30 дней (до 27 октября).

По подсчетам экспертов, в России порядка 50 тыс. дронов у частных лиц и порядка 2 тыс. у организаций. Штрафы за несанкционированное использование воздушного пространства составляют до 50 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. — для юридических.