Большинство россиян считают, что не имеют влияния на происходящее в стране

58% россиян полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра».

Как передает «Интерфакс», о возможности в той или иной мере повлиять на происходящие в стране события заявили чуть более 38% респондентов, из них 5% опрошенных уверены, что могут в полной мере влиять на происходящее, 6% — оказывать существенное влияние, и 27% опрошенных — влиять незначительно.

При этом большинство россиян (57%) в той или иной мере ощущают себя ответственными за события в стране, но лишь 11% полагают, что могут существенно повлиять на происходящее.