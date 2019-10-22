Результаты выборов в Боливии привели к беспорядкам

В Боливии после оглашения предварительных результатов выборов начались столкновения противников и сторонников Эво Моралеса, сообщает Associated Press.

Избирательная комиссия Боливии объявила 21 октября вечером, что президент Эво Моралес был близок к тому, чтобы победить в первом туре. Для того чтобы избежать второго тура, действующий президент должен опередить своего соперника Карлоса Месу больше чем на 10% голосов. По результатам подсчета 95% бюллетеней, Моралесу отдали предпочтение 46,41% избирателей, за Месу проголосовали —37,06%.

Сторонники Месу, убежденные своим лидером, что действующее правительство фальсифицирует результаты в пользу Моралеса, начали погромы. Разъяренные толпы с криками «Уважайте мой голос!» сожгли офисы избирательной комиссии в южных городах Боливии Сукре и Потоси. В населенных пунктах пяти регионов Боливии, включая столицу Ла-Пас, произошли столкновения сторонников кандидатов. Полиция использовала слезоточивый газ, пытаясь подавить протесты.