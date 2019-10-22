Close

Мать осужденной в России за гашиш израильтянки просит вернуть дочь домой

22.10.2019

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Об этом сообщает РБК.

«Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», — говорит Яффа Иссахар.

Адвокат Алексей Добрынин заявил, что у защиты стоит задача «вывернуть наизнанку» уголовное дело и донести до суда, что у приговора «нет ничего от законности, обоснованности или справедливости». По его словам, в деле отсутствует состав преступления по статье о контрабанде наркотиков.

Наама Иссахар в начале апреля была задержана в московском аэропорту, в ее багаже, к которому у нее не было доступа, так как она прибыла в Москву лишь для пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил три обращения к российским властям с просьбой о помиловании.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.