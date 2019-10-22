Мать осужденной в России за гашиш израильтянки просит вернуть дочь домой

«Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», — говорит Яффа Иссахар.
Адвокат Алексей Добрынин заявил, что у защиты стоит задача «вывернуть наизнанку» уголовное дело и донести до суда, что у приговора «нет ничего от законности, обоснованности или справедливости». По его словам, в деле отсутствует состав преступления по статье о контрабанде наркотиков.
Наама Иссахар в начале апреля была задержана в московском аэропорту, в ее багаже, к которому у нее не было доступа, так как она прибыла в Москву лишь для пересадки, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил три обращения к российским властям с просьбой о помиловании.