Растет доля семей со средствами только на одежду и еду

Доля российских семей, у которых денег хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования уже не хватает, в 2019 году увеличилась. По данным Росстата, в первом квартале денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, что оказалось на 0,2% больше соответствующего показателя предыдущего года. Во втором квартале их доля продолжила расти и составила уже 49,4%, что на 0,6% процентного пункта выше, чем годом ранее, пишет РБК. Рост этого показателя произошел за счет сокращения числа тех, кому денег хватает только на еду.

Категория домохозяйств, сообщивших, что их доходы полностью уходят на приобретение продуктов питания и одежды, остается самой многочисленной. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования — среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (58,8%), многодетных семей (56,1%) и неполных семей (53,9%).Наибольшая доля семей, которым денег хватает только на еду и одежду, зафиксирована в Ингушетии (78,8%), Чувашии (70,6%), Ненецком автономном округе (69,7%) и Краснодарском крае (69,2%).