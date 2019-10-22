Количество проверок бизнеса выросло на треть

В 2019 году контрольные ведомства на треть увеличили количество и плановых, и внеплановых проверок, говорится в исследовании Института практического правоприменения Европейского университета.

Как пишет «КоммерсантЪ», лидерами стали Роспотребнадзор (число его внеплановых проверок выросло на 29,5 тыс.), а также МЧС (плюс 16 тыс.), Ростехнадзор (14 тыс.) и Россельхознадзор (12 тыс.). Уменьшилось же число внеплановых контрольных мероприятий только у Роструда (на 10 тыс.) и у МВД (на 431).

Число плановых проверок за весь 2019 год вырастет на 28,7% в сравнении с 2018-м — до 233 тыс. мероприятий против 181 тыс. годом ранее. Основной вклад в это также принадлежит МЧС (плюс 45,6 тыс. проверок) и Роспотребнадзору (плюс 19,7 тыс.).

Госконтролеров очевидно притягивают крупные компании (на ИП, составляющие почти половину компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, приходится лишь 18% проверок), отмечают эксперты. Также повышенный риск стать объектами интереса контролирующих инстанций распространяется на муниципальные предприятия и НКО.