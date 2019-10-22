Госдеп США: до взрыва «Буревестник» год лежал на дне моря рядом с Северодвинском

Взрыв ракеты «Буревестник» произошел при попытке поднять ее со дна, где супероружие пролежало год после неудачных испытаний, сообщил представитель госдепа США Томас Динанно в интервью The Washington Times.

Взрыв ракеты «Буревестник» (в классификации НАТО — Skyfall) 8 августа рядом с Северодвинском был вызван попыткой поднять ее со дна моря. В поврежденном «Буревестнике» началась неконтролируемая ядерная реакция. Взрыв произошел после того, как топливо в ракетном реакторе перестало охлаждаться морской водой.

«Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе во время операции по спасению одного из новых супервооружений Владимира Путина, крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall», — говорит помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.

По его словам, 7 погибших при взрыве как раз наблюдали за поднятием затонувшего «Буревестника» с баржи в Белом море. Ракета, по данным Госдепа, находилась на морском дне около года после неудачных летных испытаний.

Госдеп обеспокоен попытками Москвы скрыть взрыв, дезинформировать общественность и тем, что об аварии при испытаниях стало широко известно только спустя год при ЧП во время спасательной операции. Сразу после взрыва Москва отключила от глобальной системы местную станцию мониторинга радиационного фона, а контролируемые государством российские СМИ давали различные объяснения закрытию территорий на суше и на море, не сообщая, что это последствие взрыва ракеты.

Томас Динанно считает, что «Буревестник» и другие вооружения, которые Путин анонсировал в марте 2018 года, дестабилизируют ситуацию в мире, потому что они не подпадают под действие какого-либо из договоров о вооружении.