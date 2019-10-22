Изменение соотношения партсписков и одномандатных округов на выборах Госдумы осложнит жизнь «Единой России»

В случае увеличения в Госдуме числа одномандатников на выборах 2021 года «Единая Россия» может столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов, а ее представительство в Думе может сократиться вдвое. Это, как пишут «Ведомости», следует из доклада, подготовленного Институтом социально-экономических и политических исследований.

Ранее сообщалось, что в администрации президента обсуждается идея изменения соотношения в Думе списочников и одномандатников с нынешних 50/50 на 75/25 в пользу вторых.

При раскладе 75/25 число округов вырастет с 225 до 337, а число списочников сократится с 225 до 113. Исходя из текущих рейтингов по спискам единороссы смогут получить 50–55 мандатов вместо нынешних 140, а беспроблемными для них будут выборы по 96 округам. Сейчас у партии в Думе 343 мандата.

185 из 337 округов при новой схеме придется на регионы из устойчиво протестной или высококонкурентной зоны, говорит руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Это не значит, что все они будут обязательно сложными и конкурентными, а говорит лишь о потенциале проблемности. Оппозиция не может закрыть сильными кандидатами все округа, поэтому для нее может быть выгодным разведение округов и объединение вокруг самого сильного кандидата».

Изменение пропорции влечет и иные последствия, говорится в докладе. Так, уменьшение числа избирателей в округах приведет к снижению числа подписей для регистрации с 15 тыс. до 9 тыс. 600, что важно для «контрэлитных» кандидатов, демократов и внесистемных оппозиционеров.