Григорий Мельконьянц о смене в СПЧ

Те, кто протащил эту зачистку, могли решать несколько задач.

1. Сломать уже утвержденную повестку выступлений.

По словам члена СПЧ Никитинского повестка встречи с президентом строилась вокруг трех вопросов:

— доклад о нарушениях на выборах 2019 года,

— жесткие и бессмысленные задержания на массовых акциях,

— безумная затея Следственного комитета о «массовых беспорядках» и полная беспомощность перед этим судов.

С новыми председателем и президиумом Совета повестка будет пересмотрена. К тому же из СПЧ исключены выступаюшие по этим вопросам. Что не могу понять, так это свита и силовики изолируют президента от некомфортной для них информации или президент сам не хочет об этом слушать?

2. Проучить оставшихся членов СПЧ.

Продемонстрировать, что бывает с теми, кто не боится высказываться по болезненным для власти вопросам о нарушениях на выборах и о преследовании граждан за участие в акциях протеста. Посмотрим, как поступят оставшиеся члены СПЧ. История знала немало случаев демонстративного выхода из состава Совета.

UPD: Сейчас пришло сообщение, что из СПЧ вышла уважаемая судья КС в отставке Тамара Морщакова.

3. Устранить Федотова.

Даже такие компромиссные фигуры стали для для власти нелояльными. Удобного повода в ближайшее время могло больше не представиться. К слову, ссылка на то, что Федотова отправили в отставку по возрасту, не выдерживает никакой критики. Было как минимум три варианта решения. Во-первых, по закону о госслужбе для советников предусмотрена пролонгация срока до окончания срока полномочий президента, то есть до 2024 г. Во-вторых, Федотов, как и его предшественница Памфилова, мог оставаться на общественной должности Председателя СПЧ без оформления советником президента. В-третьих, опять же по закону о госслужбе, если хотелось платить ему зарплату, он мог продолжить работу на условиях срочного трудового договора на должности, не являющейся должностью гражданской службы.

4. Впереди подготовка к выборам 2021 и 2024 и нужен не только полный одобрямс от СПЧ, а активное участие в атаках на правозащитников и гражданское общество. Общество ждет завораживающее зрелище. Более того, структуры и персоны, которые лоббируют фейковые правозащитные и пропагандистские проекты, считают, что тем самым они усиливают свои позиции и им будет проще привлекать бюджеты.

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