Марк Цукерберг сообщил о попытках России вмешаться в выборы США 2020 года

Facebook и Instagram станут полем для дезинформационной «битвы мемов» в преддверии выборов американского президента. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия и Иран уже начали свои кампании по манипуляции общественным мнением, сообщает NBC News.

Facebook обнародовал планы по борьбе с вмешательством в выборы президента США 2020 года. Компания намерена маркировать новости американских государственных СМИ и повысить прозрачность происхождения страниц, собирать архив купленной политической рекламы. Пользователи, которые попробуют поделиться сомнительной информацией, увидят всплывающее окно с предупреждением.

При этом, по словам Цукерберга, его организация уже помешала новым попыткам дезинформации в соцсетях со стороны России и Ирана. Эти страны Facebook называет основной угрозой. Цукерберг добавил, что Китай также пытался вмешиваться в различные выборы, но их попытки удалось остановить. Компания объявила о выявлении и удалении четырех групп аккаунтов и сообществ, занимающихся «скоординированным недостоверным поведением» в Facebook и Instagram. Три из этих групп имели иранские корни, одна — российские. Напомним, что британские и американские разведчики ранее заявили, что российские хакеры взломали инфраструктуру иранских коллег для своих атак.

Эксперты NBC News отметили, что доминирующей формой дезинформации на грядущих американских выборах станут мемы и видео. И Instagram, возможно, будет использоваться даже в большей мере чем Facebook. Однако и относительно новые платформы, например, TikTok, могут предоставить плодородную почву для манипуляций. «Мы ожидаем, что Россия воспользуется новыми социальными сетями, такими как TikTok и Snapchat, то есть к видеоплатформам, на которых люди могут отправлять сообщения, не будучи идентифицированными», — говорит бывший аналитик по киберугрозам в Агентстве национальной безопасности Чарити Райт.