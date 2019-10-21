Павел Чиков: Нам далеко до предельного возраста на госслужбе

Столько хороших слов о себе, как сегодня, наверное, только на собственных поминках можно услышать. За тепло и поддержку спасибо каждому и от души.

В удивительное время живем - исключили из совета при президенте, а поздравляют с освобождением, с успехом, с достижением, приходят новые друзья и подписчики в соцсети. Как будто из КПСС исключили в 1988 году (это для олдов аналогия).

Теперь по делу. СПЧ, несмотря на потерю былой славы, оставался Бабой Ягой, которая почти всегда против. И поскольку поводов быть против меньше не становится, продолжал раздражать. А начальство в стране раздражение всё меньше терпит, хочется комфорта, мягкого кресла и приятных слов. Неприятных не хочется. Старая либеральная гвардия сначала потеряла пост Уполномоченного по правам человека. И вопрос не только и даже не столько в результатах и достижениях, вопрос в том, из какого теста человек, какие он ценности разделяет и какими руководствуется. Был Лукин, стала Москалькова.

Теперь тут - был Федотов, стал Фадеев. Вроде, буквы те же, а суть иная. Илья Шаблинский, пожалуй, успешнее всего членство в Совете использовал. Писал позиции СПЧ по делам в Конституционный суд (мы с ним целую серию отработали), выходил наблюдать на выборы и на протесты, ездил в колонию к Толоконниковой (где у него мама в 1930-е в Дубравлаге сидела), выступал на встречах в Путиным. Шульман-то чего, она найдет, где своим учительским голосом очередную гадость про власть сказать.

Мне тем более не о чем переживать. Камни в оставленный огород кидать не комильфо. При президенте 15 разных советов в конце концов. У нас в работе были и остаются все значимые для гражданских свобод дела в стране. У нас полторы сотни адвокатов в десятках регионов. Они ведут тысячу дел. Мы каждый день на страницах изданий и в судебных онлайнах. Мы выжимаем из правовых средств защиты всё, что позволяет нынешняя среда, и даже больше. Мы не про политику, мы про право. И нам далеко до предельного возраста на госслужбе.

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