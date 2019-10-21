Лев Шлосберг: Запах прав человека улетучивается

Что и требовалось доказать. Запах прав человека улетучивается из Совета по защите прав человека при гаранте прав и свобод человека. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека становится филиалом Общественной палаты РФ.

Мало того, что Михаил Федотов отправлен в отставку и выведен из состава Совета, так вслед за ним из Совета исключены Илья Шаблинский, Павел Чиков и Екатерина Шульман – члены Совета, открыто и бесстрашно защищавшие граждан от полицейского государства, и Евгений Бобров - защитник переселенцев и мигрантов, зампред Совета.

Письмо 27 членов Совета Путину с просьбой о продлении полномочий Федотова до завершения срока работы действующего состава Совета предсказуемо оставлено без ответа и выброшено в помойное ведро. Ответ – в указе президента № 512 от 21.10.2019.

Эта пощечина – месть тишайшему Федотову и наиболее активным членам Совета за открытую правозащитную работу. Всем показано: реальная правозащитная деятельность никоим образом не должна ассоциироваться с президентом Путиным. Как говорится, близко не подходите.

Ну что, всё к лучшему: никаких имитаций, никаких прикрытий, никаких иллюзий. Права и свободы человека и гражданина не имеют никакого отношения к гражданину, исполняющему обязанности гаранта прав и свобод. Дата. Подпись. Собственноручно.

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