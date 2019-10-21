Григорий Юдин: Призрак иной политики

Этим летом в Москву залетел призрак иной политики.

Такой политики, при которой внутри каждого органа власти есть больше одной точки зрения. Когда часть считает, говорит и голосует так, а часть - иначе. Когда их членам вдруг приходится напрягать извилины, чтобы кому-то что-то объяснять, а не просто отдавать указания. Когда то, что происходит в этих структурах, внутри которых давно царит могильный холод, вдруг начинает интересовать людей на улицах. Потому что предметом споров в них и вокруг них неожиданно становится то, что людям действительно важно.

Этот призрак поселился в Москве, потому что он отражает реальный общественный запрос на разговор о том, что происходит сейчас, что будет дальше и как управлять городом и страной. Потому что различие мнений, несогласие - диссенсус - незаметно становится нормальной практикой во множестве областей жизни, и непонятно, с чего вдруг его нужно бояться там, где ему как раз-таки и место, в политике. Потому что всё труднее и труднее объяснить людям, почему в условиях реальных и очевидных общественных разногласий все должны голосовать одинаково, как на рисунках Васи Ложкина.

Одним из мест, куда этот призрак заглянул первым делом, стал Совет по правам человека, который раскололся при оценке действий полиции во время летних массовых избиений. Наверное, по случаю массовых избиений от Совета хотелось бы большей солидарности, но вообще для любого совещательного органа разногласие - это нормально и хорошо.

И за то, что этот край будущей политики стал виден уже сейчас, хочется сказать спасибо Екатерине Шульман, Илье Шаблинскому, Павлу Чикову и всем остальным членам совета, которые предпочли ясную публичную позицию всяким челобитным, тайным ходокам и ходатайствам наверх, многозначительным взглядам и разговорам про кремлёвские башни. То, что они сделали, открыв окно и впустив этого призрака - намного больше, чем отдельные судьбы людей, которых они защитили.

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